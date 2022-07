HTM-bus met passagiers botst tegen auto in Rijswijk

Met video Ruzie ‘tussen familiele­den’ eindigt in dodelijke steekpar­tij: ‘Ze wilden het hier uitvechten’

Bij een steekpartij in het centrum van Delft is vannacht een 47-jarige man overleden, een 48-jarige plaatsgenoot is door de politie aangehouden. Ze gaat uit van een misdrijf in de ‘relationele sfeer’, buren denken dat het om familieleden gaat.

3 juli