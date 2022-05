HTM-directeur over staking: ‘Als ik nu meer betaal, loop ik risico dat ik volgend jaar banen moet schrappen’

Het is een duivels dilemma voor Bierman. Aan de ene kant wil hij koste wat koste een staking van het ov in Den Haag voorkomen. Want dat is funest voor het imago van de HTM en het ov in het algemeen. De ov-bedrijven in Nederland doen er juist alles aan om reizigers terug te winnen na alle coronamaatregelen. Dat is nog steeds niet gelukt. De reizigersaantallen liggen nog ver onder die van vóór corona, namelijk 80 procent.