HTM en agenten doen aangifte tegen onruststokers in Duindorp

Het is de afgelopen dagen erg onrustig in de wijk. Zo werd er woensdagavond rond 22.00 uur door een groep jongeren brand gesticht en werden de ruiten van een HTM-bus ingegooid. ‘De bus is doorgereden in verband met de veiligheid van de chauffeur. In overleg met de HTM reed de bus de route de rest van de dienst niet meer’, aldus de politie.

Politievoertuigen

Afgelopen donderdagavond werden containers in brand gestoken en twee politievoertuigen bekogeld met flessen. Hierdoor werden de ruiten van politievoertuigen vernield. Gisteravond en vannacht was het weer raak. De politie laat weten dat de inzet van agenten gisteravond al was gericht op het voorkomen van nieuwe incidenten. Om die reden werden onder meer verkeerscontroles uitgevoerd om mensen die niet in de wijk thuishoorden uit Duindorp te weren. Maar toch werd het weer flink onrustig.

Zo werd de politie onder meer bekogeld met vuurwerk en stenen en werden verschillende objecten verwoest, zoals een bushokje. Ook werd er onder meer een ondergrondse container en een scooter in brand gestoken. Uiteindelijk werd besloten om de ME de wijk in te sturen om de rust rond middernacht terug te laten keren.

Om de haverklap

Vorig jaar waren er in de laatste maanden voorafgaand aan oud en nieuw om de haverklap rellen in Duindorp. Een van de redenen was dat het traditionele vreugdevuur niet doorging. De organisatie die jaarlijks het bouwen van het vreugdevuur op het strand bij Duindorp regelt, besloot dat jaar geen stapel te bouwen. De regels voor het bouwen van vreugdevuren waren flink aangescherpt nadat de vuurstapels in Duindorp en Scheveningen twee jaar geleden voor een zeer gevaarlijke situatie zorgden. Toen ontstond er een vonkenregen. De Duindorpers zagen vorig jaar geen kans om aan de nieuwe regels te voldoen.

Volledig scherm De gemeente Den Haag vroeg aan haar inwoners beeldmateriaal in te sturen na vonkenregen bij vreugdevuren in Scheveningen tijdens de jaarwisseling. © Gemeente Den Haag

Of de vreugdevuren dit jaar plaats gaan vinden is nog onduidelijk. Ook het coronavirus kan voor liefhebbers van de vreugdevuren roet in het eten gooien.

