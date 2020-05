HTM gaat experimenteren met afstand houden op ov-haltes

Di-rect in juni weer samen op podium, fans kunnen via livestream meerocken

12:53 De Haagse rockband Di-rect gaat op 6 juni optreden in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Hun publiek zit niet in de zaal, maar kan live meekijken vanaf hun computer. Fans mogen zelf beslissen wat ze betalen voor hun digitale kaartje.