HTM had extreme drukte bij perfect strandweer ‘niet verwacht’: ‘Mensen keihard bij halte laten staan’

Laatste halte Zwarte Pad werd woensdag geschrapt uit de route van lijnen 1 en 9 vanwege de grote drukte . In plaats daarvan moest de menigte opstappen bij het Kurhaus, waar de wachtrijen zeer lang waren. Veel gefrustreerde reizigers klagen dat de drukte met dit weer te voorzien had moeten zijn. Volgens HTM-woordvoerder Marijke Popelier kwam de grote toestroom echter toch onverwacht.

,,We hebben de mogelijkheid om overdag extra ritten in te zetten, maar dat bleek woensdag niet nodig. Daarom gingen we ervan uit dat het in de avond ook geleidelijk zou verlopen. Er was echter sprake van een zeer druk piekmoment. Waar de badgasten doorgaans geleidelijk Scheveningen verlaten, was het gros tot laat gebleven.”