HTM kan tramrails Scheveningseweg gaan vervangen

Deze week liet de Haagse vervoerder nogmaals weten dat haast geboden, is. Nu al rijden bestuurders van tram 1 in Scheveningen langzamer dan gebruikelijk om ongelukken te voorkomen. Als de vervanging en verschuiving van de tramrails nóg langer op zich laat wachten, wordt dat een sukkelgangetje’’, zo waarschuwde het bedrijf.

Veiligheid

De Haagse politiek moet straks nog wel akkoord gaan met het uitgewerkte plan, maar dat lijkt een formaliteit. Het betekent dat de HTM eind volgend jaar met de operatie kan beginnen. ,,Tot die tijd is de veiligheid gegarandeerd’’, zei wethouder Tom De Bruijn (D66, verkeer).

De HTM is vooral blij dat er geen extra onderzoeken komen, zoals diverse politieke partijen gisteren graag hadden gezien. Extra uitstel zou de toch al tot de grens opgerekte ‘houdbaarheidsdatum’ van de tramrails langs de Scheveningseweg in gevaar brengen.

De vervanging van het spoor is wel controversieel vanwege de kap van de 120 bomen langs de weg. Een denktank met belangenclubs, bewoners en anderen bracht een verdeeld advies aan de gemeente uit. Ook in de Haagse gemeenteraad zag een reeks partijen helemaal niets in het plan vanwege de schade aan het groen.