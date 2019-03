HTM legt 66 minuten werk neer op 18 maart

Belangrijk twistpunt in de mislukte pensioenonderhandelingen was de voortdurende stijging van de AOW-leeftijd. De vakbonden eisen bevriezing op 66 jaar. Om die eis kracht bij te zetten wordt maandag vanaf 06.00 uur in de ochtend het werk 66 minuten neergelegd in Den Haag en omliggende gemeenten (Delft, Westland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer en Rijswijk) waar de HTM rijdt.



Trams, bussen en metro’s die voor 06.00 uur op de dienstregeling staan, zullen ook niet rijden. Ook in Rotterdam en in Amsterdam ligt dan het openbaar vervoer stil.



Na 07.06 uur wordt de dienstregeling weer opgestart. De verwachting is dat na de ochtendspits alle lijnen weer normaal rijden.



Eric Vermeulen, bestuurder FNV Stadsvervoer, hoopt op begrip voor de staking: ,,Mensen die normaal vroeg vertrekken, zijn op maandag 18 maart later op hun werk. Maar we doen dit om te voorkomen dat we straks allemaal aanzienlijk langer moeten doorwerken. Dit gaat iedereen aan en we hopen dan ook op begrip van het publiek en de reizigers.”