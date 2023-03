HTM verhuist naar nieuwe locatie in de Binckhorst

indebuurt.nl Het gezicht achter Foto Linthout, Sier Linthout: 'De trouwrepor­ta­ges doe ik nog allemaal zelf'

Je hebt er vast wel eens een pasfoto laten maken of misschien zelfs een trouwreportage. Foto Linthout is een begrip in onze stad. En Sier Linthout (67) staat nog altijd met veel plezier in de winkel die zijn vader opstartte.