HTM voorspelt drukte in trams en bussen

Zoveel daklozen waren er nog nooit in Den Haag: ‘Dit probleem is de schande van de stad’

7 oktober Het aantal daklozen in Den Haag is zó hard gestegen, dat er inmiddels 160 op de wachtlijst staan voor een plek in de noodopvang. Een oplossing lijkt niet in zicht. Reden voor het Straat Consulaat om zaterdag aandacht te vragen voor de schrijnende situatie van deze groep mensen.