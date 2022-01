HTM worstelt met ziekmeldingen en quarantaines: Versoberde dienstregeling dreigt

Eigenaar van pizzeria Weimars­traat blust zelf brand die is ontstaan in meterkast, vuur is gedoofd

In een pizzeria in de Weimarstraat in Den Haag is vanmorgen brand uitgebroken. De eigenaar ontdekte de vlammen, aarzelde geen moment en deed zelf een geslaagde bluspoging. Het vuur is inmiddels gedoofd.

