HTM zet ov-stewards in voor betere service

De stewards worden ingezet naast de beveiligers en controleurs waar het Haagse vervoersbedrijf al mee werkt. ,,We proberen het natuurlijk wel zo te verdelen dat er niet een team boa-controleurs en ov-stewards bij elkaar in de tram zitten", legt HTM-woordvoerster Marijke Poppelier uit. Naast het informeren van reizigers, controleren de stewards ook op geldigheid van vervoersbewijzen en houden ze de veiligheid in de gaten.