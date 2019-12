Hubert en Sonja zijn op zoek naar reuring van de stad en vertrekken uit Nootdorp

Binnen&BuitenLang op één plek wonen is niet helemaal het ding van Hubert Visser en Sonja van der Meer. Na vijf mooie jaren is het dus tijd hun bungalow aan het Gooland in Nootdorp achter zich te laten. Deze week gingen wij bij hen langs voor de rubriek Binnen&Buiten.

'We verhuizen gemiddeld iedere vijf jaar'', zegt Sonja. ,,We hebben niet die rust, en altijd wel zin in een nieuwe uitdaging. Hiervoor woonden we in een penthouse aan de Waddenzee in Nootdorp. Een prachtig appartement, maar we misten daar een tuin voor onze twee Akita's (honden, red.).''

En dus kochten de twee in 2013 deze toen behoorlijk gedateerde bungalow. Vooral de locatie en de potentie van het huis sprak hen aan. Een grootscheepse renovatie volgde, waarbij ook zo'n 90 m2 werd bijgebouwd. De woning is zeer duurzaam gerenoveerd, onder meer dankzij goede isolatie en 70 zonnepanelen. Ook aan luxe geen gebrek. Zo is er onder meer airco in het hele huis en stikt het van de domotica. Dat betekent handige gadgets om bijvoorbeeld met de telefoon dingen als het hek te bedienen.

De bungalow staat op een ruime kavel van 995 m2 in een klein bungalowpark. Het park ligt achter de landelijke oude Veenweg. ,,Het is alsof je midden in de natuur woont'', zegt Sonja. ,,Het is vrij en weids, uniek voor de Randstad. Maar je bent toch zo in het centrum of op de snelweg.''

De geschakelde bungalow heeft een tuin aan drie zijden en parkeren kan op eigen terrein met twee auto's en er is een elektrisch oplaadpunt. Als het hek met de telefoon gesloten is, kom je via de voortuin bij de entree. De centrale hal biedt toegang tot alle kamers. Meteen links is een slaapkamer die nu ingericht is als kantoor en fitnessruimte. Daarna volgt de riante badkamer met hoog wellnessgehalte. Een vrijstaand bad, een royale dubbele wastafel, dubbele regendouche en voorbereidingen voor een sauna. Daar waren Sonja en Hubert nog niet aan toegekomen.

Ruimtelijk en licht

Zowel vanuit de hal als de badkamer is de hoofdslaapkamer te betreden, zeer royaal bemeten en met een fraaie inloopkast. Overal in het huis zijn grote ramen van vloer tot plafond waardoor het ruimtelijk en licht is. Als je het rondje afmaakt, is er nog een derde slaapkamer, een bijkeuken met wasmachineaansluitingen en de woonkamer/keuken. De keuken is hoger gelegen met een achterwand voor onder meer de oven en koelkast met daar tegenover een groot kookeiland, uitkijkend over de lager gelegen woonkamer. Hier staat een grote eettafel en is een zithoek ingericht voor de kachel.

Kluishuis

Maar na vijf mooie jaren begint het toch weer te kriebelen. ,,We gaan weg omdat we graag meer de beleving van de stad willen ervaren. We hebben nooit echt in de stad gewoond. Ook willen we dichter bij het strand zijn. Onze honden zijn inmiddels ook een dagje ouder en de behoefte aan een grote tuin is minder geworden.''

Wat er dit keer op hun pad komt, is voor Sonja en Hubert bijna niet te voorspellen. ,,We zijn niet specifiek ergens naar op zoek. We hebben nieuwbouw gehad, dit was een klushuis. We moeten er op vallen, het moet gewoon kloppen. Uiteindelijk zijn we niet zo moeilijk. Wij komen altijd op onze pootjes terecht.”