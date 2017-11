Hubertustunnel afgesloten na ongeluk met slagboom

Nieuw visrestaurant op plek ‘Lof der Zotheid’

9:19 Horecaondernemer John Prins (Luden, Den Haag) begint zijn derde restaurant in het Voorburgse Huygenskwartier. ‘Fruits de mer’ gaat zijn visrestaurant in de Herenstraat heten. Het komt in het pand van restaurant ‘Lof der Zotheid’ dat deze week is gesloten.