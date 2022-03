Hubertustunnel na weekend met storing en werkzaamheden weer open

Werkstraf­fen geëist tegen kapperszo­nen wegens knokpartij: ‘We gingen maar alleen stoelen ophalen’

De knokpartij in kapperszaak Empire Barberz in Rijswijk is al haast drie jaar geleden, maar het Openbaar Ministerie eist toch nog werkstraffen van 240 uur tegen twee verdachten in de zaak. Het gaat om de zonen van de Haagse kapper D. M., die op 18 mei 2019 met handlangers zijn concurrent in Rijswijk opzocht om kappersstoelen terug te halen. Het bezoekje ontaardde in een vechtpartij.

26 maart