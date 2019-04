Hudson's Bay in zwaar weer

Deze flitspaal in de regio jaagt de automobi­list meeste angst aan

8:51 Flitspalen. Ze zijn de schrik van elke automobilist die weleens per ongeluk of expres het gaspedaal te diep indrukt. Want ze zijn goed voor de inkomsten van het rijk, maar slecht voor de portemonnee van de bestuurder. In de regio Haaglanden gingen in het afgelopen jaar de meeste automobilisten over de schreef in Delft en Wateringen.