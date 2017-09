Hudson's Bay verwelkomt eerste klanten met gejuich

VideoHudson's Bay opende vanochtend zijn nieuwe warenhuis in Den Haag. Voor de ingang aan de Grote Marktstraat stonden voor tien uur al tientallen mensen te wachten tot de deuren openden.

'Tien, negen, acht...'' telde de manager om tien uur af om daarna symbolisch het reusachtige lint voor de deuren 'door' te knippen. De eerste klanten liepen daarna op een drafje de winkel in, waar ze door het personeel juichend werden verwelkomd.

Met de opening van het Canadese warenhuis is opnieuw een flink aantal vierkante meters van het voormalige V&D-pand aan de Grote Marktstraat gevuld. Met zes verdiepingen, goed voor 19.000 vierkante meter, is het de grootste winkel in het enorme gebouw dat afgelopen jaar grondig werd gerenoveerd.

Ook binnen is het gebouw totaal vernieuwd. Vloeren werden vervangen door wit marmer, nieuwe roltrappen zijn geplaatst en felle verlichting is opgehangen. Wit, licht, en fris moest het warenhuis worden, en dat is gelukt.

Tegelijk met Hudson's Bay ging ook Topshop open dat in het zelfde pand is gevestigd. Op de bovenste verdieping is een restaurant van La Place gevestigd.

Het lint wordt doorgeknipt, Den Haag is een Hudson's Bay rijker. © Frank Jansen

Het personeel van de nieuwe Hudson's Bay-vestiging in Den Haag staat binnen te wachten op de eerste klanten. © AD

Wachtende mensen voor de deur van Hudson's Bay in de Grote Marktstraat in Den Haag. © AD