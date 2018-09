'Hufterboete' voor mensen die Den Haag vervuilen

Wie afval op straat gooit of huisvuil dumpt bij ondergrondse afvalcontainers kan in de toekomst verhoogd worden van 140 naar 280 euro. ,,Wie niet horen wil, moet maar voel in de portemonnee!'', meent Groep de Mos-raadslid René Oudshoorn. ,,Het illegaal bijstorten bij ORAC’s en het op straat gooien van rommel moet eindelijk eens afgelopen zijn, want dit komt veel teveel voor in onze mooie stad.''