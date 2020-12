Hugo (60) raakte alles kwijt in kredietcrisis en was nu weer bijna failliet door corona

Hugo Oosterwijk (60) had alles. Een mooi huis, gezin, eigen bedrijf én veel geld. Maar na de kredietcrisis in 2008 sloeg het noodlot toe. De Hagenaar kwam in grote financiële problemen en het werd steeds moeilijker om zijn bouwbedrijf overeind te houden. ,,Ik heb het eigenlijk best wel lang volgehouden en heb nog een tijdje geprobeerd het verlies te compenseren met particulieren projecten. Maar de kosten werden op een gegeven moment gewoon té hoog. In 2011 heb ik er daarom zelf de stekker uitgetrokken’’, vertelt hij op zijn bank in een kleine flat in Den Haag.