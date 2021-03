Hugo Tsjongejonge, de gaten waren er al in gestampt

‘De gaten waren er al in gestampt’, zo meldde het blokhoofd van het stemlokaal in Rotterdam. ‘Ik dacht eerst dat ‘ie een geintje maakte’. Nu ben ik zelf ook wel eens van het padje maar jezelf identificeren met een paspoort met gaten zegt iets over je psyche. Dan gaat het niet goed met je. Dan moet je even achterover, in je sta-op stoel.



Bij thuiskomst was er meer rampspoed voor onze afwezige minister van Volksgezondheid: de Corona-app begon te sputteren. Hij was in de buurt geweest van een positief iemand. Da’s dan op zeker niet iemand geweest van het CDA. Hugo mocht heel de sta-op stoel niet meer verlaten. Hooguit om zijn schoenencollectie te poetsen.