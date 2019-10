Huilend straatschoffie Morgan is niet graag alleen

blokje rondGroot, klein, knap of mooi van lelijkheid... Een hond is onze beste vriend. Voor de rubriek Blokje Rond wandelen we met viervoeters die, na pech of tegenslag, op zoek zijn naar een nieuwe baas. Deze week liep verslaggeefster Nicolette van der Werff een rondje met Morgan.

'Wat een grappig, lief en vertederend straatschoffie', is mijn eerste reactie als ik Morgan zie. De Wassenaarse stichting GaGa Animalcare haalde hem op Lesbos van straat en bracht hem onder bij een pleeggezin. Morgan is een kruising met van alles en nog wat. Er zit in ieder geval een herder in en ook een husky. Daarover later meer.

Als ik de anderhalf jaar oude Morgan wil aanlijnen voor een blokje rond, en loop te hannesen met de musketonhaak, gaat hij er zonder een spoortje van verwijt even rustig voor zitten. Hij is geduldig van aard en zachtaardig van karakter. Eenmaal buiten is hij gezellig gezelschap. Hij trekt niet aan de riem en heeft er lol in. Morgan is een makkelijk hondje. Hij valt in de smaak bij andere honden, is lief voor kinderen en komt graag, tussen het besnuffelen van een tuinhekje en een lantaarnpaal door, een aai halen.

Geadopteerd

Maar als ik zeg dat Morgan op een ideaal hondje uit een televisiereclame lijkt, haalt zijn pleegmoeder me uit de droom. ,,Morgan is knap, slim en zacht en super beschaafd'', beaamt ze. ,,Maar er zit ook een husky in'', voegt ze er met een veelbetekende blik aan toe. Morgan werd onlangs geadopteerd door een single mevrouw die voor haar werk wat vaker van huis was dan ze van tevoren had gedacht. Van haar buren moest ze horen dat Morgan niet graag alleen is. ,,De eerste tien minuten is er nog niks aan de hand. 'Die is even naar de glasbak', schijnt Morgan over zijn vertrokken baasje te denken. Maar als ze niet snel terugkeert, wordt de husky, of de wolf, in hem wakker en gaat hij huilen. Heel hard huilen, alsof hij zijn roedel in Siberië moet laten weten dat het mis is.''

Quote We zoeken een baasje die al een hond heeft Pleegmoeder van Morgan

Zoiets zou met veel trainen misschien opgelost kunnen worden, maar sommige honden horen gewoon niet alleen te zijn. Morgan is daar één van, vindt GaGa Animalcare. Daarom is hij terug in het gezin van zijn pleegmoeder. Dankzij haar andere honden heeft Morgan geen kik meer gegeven. ,,Daarom zoeken we een baasje die al een hond heeft'', zegt de pleegmoeder. Morgan weegt een kilo of dertien en is nog geen halve meter hoog. Heeft er iemand plek voor dit vertederende straatschoffie dat niet alleen kan zijn? Meer info bij zijn pleegmoeder: 06 26623150.