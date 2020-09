Huis beschoten aan de Van Goghstraat

ANBO huiverig voor gescheiden supermarkt­bub­bel voor ouderen: ‘Groepen moeten we niet apart zetten’

20 september Ouderenbond ANBO (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) waardeert het idee van Veiligheidsregio Haaglanden venstertijden in te voeren in de bibliotheek, het zwembad en de supermarkten, maar ziet niets in gescheiden sociale bubbels voor senioren.