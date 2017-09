Huis niet uit met dank aan de lift

Afgelopen week zaten wederom drie bewoners opgesloten in de lift van het appartementencomplex aan het Robert Stolzplantsoen. Vanaf 1 januari was de lift veertien keer in storing. Bewoner Ernst Leupen (71) is het beu. ,,Inspecteurs zeggen telkens weer dat het probleem gevonden is en dat ze met een oplossing komen", vertelt hij. ,,We zijn het vertrouwen volledig verloren."



Sinds de oplevering van het complex met 85 luxe huurwoningen in de vrije sector is de lift naar de elfde verdieping een grote bron van ergernis bij bewoners. ,,Als je naar beneden gaat, blijft de lift hangen tussen de tweede en eerste verdieping", vertelt Leupen. ,,De brandweer moest de afgelopen jaren meerdere keren uitrukken om bewoners te bevrijden. Ik neem liever de trap, maar aangezien dit een seniorencomplex is, zijn veel bewoners daartoe niet in staat. Ze zijn slecht ter been en zitten in een rolstoel of scootmobiel. Gehandicapte bewoners die de lift niet meer durven te gebruiken, zitten aan huis gekluisterd."