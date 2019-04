Huis-tuin-en-keukenhondjes hebben zo een nieuw baasje, maar de Staffords blijven achter de tralies

Vrijwilliger

De Wassenaarse Tamara Vinke­steijn is actief als vrijwilliger in een asiel in Leiden en ziet daar dezelfde ontwikkeling als in Den Haag. ,,Als er dan eens een leuke hond binnenkomt, dan is die heel snel weer bemiddeld naar een nieuwe eigenaar.” Bezitters van honden als staffords en pitbulls vragen zich volgens Vinkesteijn niet altijd goed af waarom ze een hond willen en wat daarvoor nodig is. ,,Welke energie is er nodig voor een hond? Een stafford is qua gewicht en kracht heel anders dan een poedel. Ze nemen zo’n hond soms alleen omdat het stoer is.”



Als blijkt dat een baasje de hond niet aankan of er te weinig tijd voor heeft, komt die vaak in het asiel terecht. Daarom zitten er veel van deze vecht- of risicohonden in de opvang.



Honden van allerlei pluimage zijn er wel in landen waar nog veel zwerfhonden zijn, weet Vinke­steijn als geen ander. Met de stichting GaGa Animal Care, vangt ze zwerfhonden op het Griekse eiland Lesbos op. ,,Die worden na een telefonisch gesprek met de toekomstige eigenaren en een huisbezoek geplaatst bij Nederlandse gezinnen.



Afgelopen november is wethouder Richard de Mos op bezoek geweest in het asiel, om te kijken naar de huisvesting en het budget. Later dit jaar komt de gemeente met een nieuwe dierennota. Daarin komen ook de vechthonden aan bod.