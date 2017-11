Huis van de Stad valt miljoen euro duurder uit

Dat werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een commissievergadering. Bureau Inbo presenteerde er het definitieve ontwerp voor het 'nieuwe' stadhuis aan de Generaal Spoorlaan. Verhuizing en renovatie zijn nu begroot op 63,7 miljoen euro. Ten opzichte van het voorlopige ontwerp is dat een extra investering van één miljoen euro. De extra kosten zitten vooral in het afdekken van risico's en de hoge eisen die worden gesteld aan duurzaamheid. Zo wordt 2 procent van het totaalbedrag gereserveerd vanwege risico's in de bouwmarkt, wordt een ton uitgetrokken voor asbestsanering en eenzelfde bedrag voor herstel van de natuurstenen gevel.

Het 50 jaar oude gebouw heeft nu nog energielabel F, maar dat moet label A worden. Een ingreep die 510.000 euro kost. Verder zijn er mogelijk 'zwaardere maatregelen' nodig in de bouwkuip voor het atrium vanwege de grondwaterstand. Deskundigen noemen dat 'risicomanagement'.

In het definitieve ontwerp is het lichte atrium nog steeds de blikvanger als hart van het gebouw. De ambitie van de architect is dat de ruimte uitnodigend is voor iedereen. Het nieuwe stadhuis zou een soort 'huiskamer' moeten zijn. Er is dan ook een tribune om op te zitten, te lezen of presentaties te houden. Verder komt er een 'eigentijds ontmoetingscafé' met een theaterzaal en een groot terras buiten.

Risico's

De terugkeer naar het oude stadhuis, dat al zo'n 14 jaar leegstaat, ligt politiek gevoelig. Eerder dit jaar stapte een VVD-raadslid op, omdat hij de financiële risico's te hoog vond. Alle partijen kijken kritisch naar het kostenplaatje.

In de commissievergadering gisteravond konden alleen technische vragen worden gesteld aan de deskundigen. Bijvoorbeeld over het parkeren, over toegankelijkheid voor mindervaliden en over hoeveel mensen straks echt gebruik zullen maken van het gebouw. De inhoudelijk politieke discussie volgt later.