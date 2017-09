Huis voor 'single supermoms'

Kuenen stond er plots alleen voor met haar drie dochters. Ze voelde zich in de steek gelaten, verdrietig, eenzaam en boos. En ze had het gevoel dat ze de enige was. ,,Ook al weet je dat de helft van de huwelijken strandt.''



Voor alleenstaande moeders zoals Kuenen opende gistermiddag in Escamp het 'Single SuperMomhuis'. Hier kunnen moeders die het in hun eentje moeten zien te rooien, steun vinden bij elkaar.



Een derde van alle gezinnen is eenoudergezin, weet initiatiefnemer Eva Brussaard. ,,En in Escamp ligt dat aantal hoger, omdat je hier meer goedkope woningen vindt.''



Ook Brussaard was een 'single mom' toen ze negen jaar geleden het eerste trefpunt opzette in Amsterdam. ,,Als je gaat trouwen, beleef je de gelukkigste tijd van je leven, als je gaat scheiden de ongelukkigste.'' Altijd alles alleen moeten opknappen is ingewikkeld, weet Kuenen uit eigen ervaring. ,,Ik ben jarenlang de deur niet uit geweest, want ik had geen geld voor de opvang. Nu zijn de kinderen groter en kan ik eindelijk weer gaan sporten.''



Dahira Bechan is 20 en heeft twee kinderen, een meisje van 3 en een jongen van 1,5. De relatie met de vader is voorbij en bij het zorgen voor de kinderen kan ze niet op hem rekenen. ,,Hij komt en hij gaat.'' De twintiger sloot zich thuis op en zag het niet meer zitten, tot ze Brussaard tegen het lijf liep. Die trok haar uit het dal.