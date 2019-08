Huisarts is ook sociaal werker: ‘We kunnen niet alles oplossen’

Wie vanuit de Paul Krugerlaan de Haagse wijk Rustenburg-Oostbroek binnenkomt, ziet het meteen: dit is geen Wassenaar. Dit is een zogenoemde kantelwijk. Of achterstandswijk. Of aandachtswijk. Daar in elk geval waar verhoudingsgewijs veel mensen het ene probleem op het andere stapelen. Ze zijn bijvoorbeeld niet alleen werkloos, maar ook eenzaam. Of ze hebben zowel financiële zorgen als een slechte gezondheid.