Huisarts nu ook beetje cardioloog

Hagenaars met hartklachten hoeven sinds kort lang niet meer altijd naar de cardioloog. Bij lichte klachten stelt de huisarts de diagnose nu zelf. ,,De poli’s lopen over. Daar moesten we wat op verzinnen.’’

Twintig Haagse huisartsenpraktijken doen mee aan een proef van Haaglanden Medisch Centrum (HMC), waarbij de cardioloog en de huisarts nauw samenwerken. Het idee is: bij lichte klachten stuurt de huisarts de patiënt niet meer door naar het ziekenhuis. Voorheen gebeurde dat standaard. Wél kijkt de hartspecialist op afstand mee.



Het gaat om een proef van drie jaar, die vorig jaar is begonnen met vijf medische centra. De huisartsen zijn zo enthousiast over het initiatief, dat er inmiddels al twintig praktijken meedoen aan de proef. Huisarts Carolien Emmens van huisartsenpraktijk Mozaiek: ,,De wachttijden voor de poli kunnen oplopen tot enkele maanden. Nu zijn patiënten veel sneller geholpen. Binnen vier weken weten ze waar ze aan toe zijn. En dan zijn de onderzoeken in het ziekenhuis ook al uitgevoerd, want die kunnen wij als huisarts nu zelf aanvragen.’’

Zorgvraag

De pilot is een initiatief van cardioloog Bas van der Hoeven van HMC. Hij constateerde ‘dat de poli’s overliepen’. ,,De zorgvraag neemt heel erg toe. Dat komt door de bevolkingsgroei, door de vergrijzing en doordat mensen met hartproblemen steeds langer in leven blijven. Tegelijk mogen de ziekenhuizen niet meer groeien, omdat de zorg te duur wordt. Als we niks doen, zou ik niet weten hoe we al die patiënten moeten behandelen.’’



Dus bedacht hij het plan om een deel van de zorg over te hevelen naar de huisartsen. De kwaliteit van de zorg blijft net zo goed, stelt hij, want de cardioloog kijkt mee.



Overigens gaat het alleen om patiënten met lichte klachten die bij de huisarts blijven. Dan gaat het om hartruis, hartkloppingen of pijn op de borst. Mensen met ernstiger klachten worden nog steeds doorgestuurd naar het ziekenhuis.

Klachten