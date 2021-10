Huisarts verzuipt in het werk door lange wachtlijsten bij ggz: ‘Wij kunnen deur nooit sluiten voor patiënt’

Rob Jansen, directeur van de vereniging van huisartsen in Den Haag en omgeving, Hadoks, is duidelijk: ,,De ziekenhuizen en ggz-instellingen kunnen hun deuren op een kier zetten of sluiten voor patiënten, maar wij als huisartsen nooit. Al die patiënten die op de wachtlijst komen van specialisten of psychologen komen terug bij ons. Dat betekent dat wij zorg gaan leveren die niet bij ons hoort, waarop we eigenlijk niet zijn toegerust en die we er ook niet bij kunnen doen. Maar huisartsen sturen nooit patiënten weg, dat zit niet in onze aard.”