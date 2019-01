Huisartsen Bronovo met spoed op zoek naar nieuwe HAP

Minder mobiel

De sluiting van Bronovo is primair een keuze van het HMC (Haaglanden Medisch Centrum), maar de gevolgen zijn enorm, zeggen zij ook. De artsen zitten in over de bereikbaarheid van HMC Westeinde. ,,Ouderen die minder mobiel zijn en een rollator of scootmobiel hebben gaan er op achteruit”, denken zij. ,,Bronovo was met het openbaar vervoer beter bereikbaar.‘’

De huisartsen verwachten bovendien dat meer oudere chronische patiënten een beroep op de huisartsen zullen doen. Controle-bezoekjes vanwege bijvoorbeeld reuma of diabetes hebben nu plaats bij de specialisten in Bronovo. Die zitten naar verwachting straks in Westeinde. ,,Vanwege de slechtere bereikbaarheid zullen patiënten een beroep voor die controles doen op de huisarts om de hoek. We verwachten een enorme toename van die vraag. Het is allemaal bespreekbaar en we zullen de patiënt nóóit laten vallen. Maar we hadden dit liever eerst zorgvuldig met het HMC besproken, zodat we dat proces beter hadden kunnen controleren.”