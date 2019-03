Huisartsen Bronovo naar Antoniushove

De huisartsen keren dus na na twee jaar weer terug in Antoniushove. Ze verhuisden destijds samen met de Spoedeisende Hulp (SH) uit het Leidschendamse ziekenhuis naar Bronovo. Maar nu Bronovo dichtgaat en de SH al voor de zomer sluit, was de zorg over huisartsenhulp in het gebied groot.



Volgens Jansen vestigen de huisartsen zich voor de zomer voor zeker twee jaar in Leidschendam.



