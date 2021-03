Huisartsen in delen Den Haag, Leidschendam en Rijswijk vol: patiënten op wachtlijst

Westlan­ders kunnen nog niet in ’s-Gravenzan­de terecht voor vaccinatie: ‘Het rammelt aan alle kanten’

12 februari Hoewel er in De Brug in ‘s-Gravenzande vanaf maandag een locatie open is om een prik te halen tegen het coronavirus, worden veel oudere Westlanders nog steeds naar de Sportlaan in Den Haag of het stadion van ADO Den Haag gestuurd voor hun vaccinatie.