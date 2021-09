Huisartsen over prikcampagne: ‘Wij zijn te laat ingeschakeld richting wegblijvers’

We zijn een stuk eenzamer geworden, jongeren veel meer dan 65-plus­sers: ‘Komt door corona’

10:48 We zijn in de afgelopen coronatijd zorgwekkend eenzamer geworden. Opvallend is dat onder jongeren dat gevoel van eenzaamheid groter is dan onder 65-plussers. Meer dan de helft van de ruim 1 miljoen inwoners van Den Haag en omgeving geeft aan matig tot zeer ernstig eenzaam te zijn.