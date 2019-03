Huisartsenpost Bronovo voorlopig naar Antoniushove,

maar voor lange termijn is meer nodig

Het is definitief: de huisartsenpost in ziekenhuis Bronovo verhuist per 1 juli naar ziekenhuis Antoniushove in Leidschendam. Maar het is geen definitieve oplossing voor de vervanging van de huisartsen in Bronovo, waar de Spoed Eisende Hulp in juli gaat sluiten.