Huisdieren overleden door brand aan Anna Bijnslaan

Orlando was op in beslag genomen vissersbootje

21 maart De Rotterdamse tiener Orlando Boldewijn (17) die vorige maand onder raadselachtige omstandigheden in Den Haag om het leven kwam, is op het vissersbootje geweest dat door de politie in beslag is genomen. Er is daar volgens de politie 'contact’ geweest met iemand, maar met wie wordt nog in het midden gehouden.