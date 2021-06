Huiseigenaren opgelet: onaangekondigde controle op veiligheid op 1400 adressen in Den Haag

‘Parkeren in de wijken rondom de Mall in Leidschen­dam moet betaald worden’

7 juni Parkeren in de wijken rondom de Mall in Leidschendam moet betaald worden. Dat stelt GroenLinks in deze gemeente voor. De partij wil dat er snel maatregelen worden genomen om de parkeeroverlast en het sluipverkeer in de omliggende wijken van het winkelcentrum te verminderen.