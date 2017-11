'Huiskamer' van Voorschoten verfraaid met koepel

En nu dan is het officieel: gisteren opende wethouder Nanning Mol deze nieuwe landmark, waarmee een harmonieuze verbinding tussen het historische deel van het centrum en de later gebouwde deel van de wijk een feit is. De huiskamer van Voorschoten noemde wethouder Mol het centrum van Voorschoten. Want, zo memoreerde hij, het is een omgeving waar alle generaties, van jong tot oud, hun boodschappen doen, waar ze eten, drinken of van een cultureel uitstapje genieten. In zijn eigen woorden: ,,Hier ontmoeten we elkaar om feest te vieren, van de paardenmarkt tot het weekend van Voorschoten.''



Met het project Deltaplein is in één moeite door het aantal parkeerplaatsen in het dorpshart uitgebreid. Bij elkaar 115 plekken zijn erbij gekomen. Vaak nog gratis bovendien, want op de meeste plekken hoeven bezoekers de eerste twee uur niet betalen. Maar in het project is niet alleen rekening met automobilisten gehouden. Om enigszins tegemoet te komen aan de grote vraag naar betaalbare woningen in Voorschoten zijn er tijdens de afgelopen vertimmering van het centrum 61 huurwoningen gerealiseerd in de vorm van appartementen voor met name singles en starters op de woningmarkt. De meeste van die woningen zijn trouwens boven winkels gebouwd. Wethouder Mol opnieuw: ,,Met een aantrekkelijk centrum blijft Voorschoten toekomstbestendig. Als Voorschotenaren hebben we onze eigen verantwoordelijkheid genomen als het gaat om werken aan de toekomst.''



En dat houdt niet op: ,,We blijven werken aan een toekomstgericht en historisch Voorschoten. Zo blijft het een aantrekkelijk dorp om te winkelen, recreëren en te wonen."