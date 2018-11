Huiskamerbegeleider zorgt voor gezelligheid

Huiskamerbegeleider Hans loopt de afdeling op. Een oude dame in een leunstoel -witgrijs haar, watergolf, bril- krijgt hem in het oog. Ze veert op. ,,Mijn grote vriend'', roept ze enthousiast. ,,Hansjepansje.'' Hij gaat naast haar zitten op de armleuning, om samen op de foto te gaan voor de krant. Ze slaat haar armen om hem heen. Het is een knus tafereeltje.



Waar het hem in zit, weet hij niet, maar de bejaarde dames op locatie WZH Hoge Veld zijn dol op hem, weet Hans van der Mooren. ,,Als er iets aan de hand is, roept de verzorging mij er vaak bij. Ik krijg de bewoners altijd weer kalm.‘’



Het is misschien zijn rustige persoonlijkheid, denkt hij. De oud-postbode laat zich niet snel gek maken. Van der Mooren bracht 33 jaar de post rond. Toen er mensen uit het bedrijf moesten, besloot hij weg te gaan. De zorg trok altijd al. En nu was het moment gekomen om de sprong te wagen.