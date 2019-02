‘Huiswerkbegeleiding voor elke scholier in Den Haag’

Man (41) van vermoorde en verzaagde Julia (30) vandaag voor de rechter

9:02 Vandaag begint de rechtszaak tegen de 41-jarige Andrei K. in een van de meest verbijsterende misdrijven die vorig jaar in Den Haag zijn gepleegd. De Rus wordt ervan verdacht zijn mooie, eveneens Russische, vrouw en yogalerares Julia (30) te hebben gedood tijdens een ruzie in hun herenhuis in Scheveningen.