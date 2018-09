Huize Ivicke is nog altijd niet opgeknapt

De opknapverplichting voor het zwaar verkrotte pand was bepaald op 1 september jongstleden. ,,We hebben besloten een aanvullend advies in te winnen over de staat van het pand'', stelde wethouder Kees Wassenaar afgelopen de zomer. ,,Dat kan inhouden, dat Van de Putte iets langer de tijd krijgt om aan de opknapverplichting te voldoen. Hooguit een maand, daarna moet er echt wat gebeuren.''



Ook die maand is inmiddels bijna verstreken. Maar het pand - dat sinds juli gekraakt wordt - is nog altijd niet in betere staat.



Wassenaar gaat in het najaar een nieuwe handhavingsprocedure beginnen. ,,We hebben een onderzoek laten doen bij de Monumentenwacht naar wat er gedaan moet worden om te voldoen aan de Instandhoudingsplicht voor Erfgoed. Ook zijn we te rade gegaan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed'', stelt een woordvoerster van de gemeente. ,,Het is een ingewikkelde procedure, die nog niet in veel gemeenten is gevoerd.''