Huizen gesloopt, maar wél een ozb-rekening

Volgens een woordvoerder van de gemeente 'is de situatie per 1 januari leidend voor wat betreft ozb/WOZ en staat de WOZ vast voor de rest van het jaar'. De gasexplosie was op 27 januari. ,,Bij brand of sloop vindt geen restitutie plaats'', laat een gemeentewoordvoerder schriftelijk weten. ,,Formeel heet het dat de ozb een zogenoemde tijdstipbelasting is.” Voor andere heffingen, zoals de afvalstoffenheffing, wordt volgens de gemeente 'een maatwerk-oplossing' gezocht. ,,Maar hoe die afspraken eruit gaan zien kunnen we nog niet zeggen'', aldus de woordvoerder.

Huisvesting

Voor het zwaargetroffen gezin Ramgolam op de onderste verdieping van het ontplofte portiek is er zicht op vervangende huisvesting. ,,Vermoedelijk hebben we op korte termijn een appartement voor mijn ouders'', zegt hun zoon Aroen. ,,Het is meer voor mijn vader, die nu nog in een logeerhuis in Rotterdam zit. Mijn moeder verblijft in een revalidatiecentrum in Den Haag voor haar verwondingen en mijn broer Sharwin ligt nog in het ziekenhuis." Sharwin lag na de explosie acht uur onder het puin voordat hij kon worden gered. ,,Zijn gezondheid laat heel kleine verbeteringen zien", aldus Aroen Ramgolam.



