Huizen, grote super en parkeergarage in oude centrum Voorburg

Haagse Bert maakt portret van Lee Towers: ‘Ik heb geen seconde geaarzeld, het is een hele eer’

9:47 Het is vanavond in het televisieprogramma Sterren op het Doek deels een Haags onderonsje. Want dat mag je toch wel zeggen als een Haagse kunstschilder aan de slag gaat met een bekende Nederlander die alweer vele jaren in Den Haag woont.