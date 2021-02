Huizen ontruimd en verkeer gestremd na gaslek in riolering

grip 1Hulpdiensten zijn groot uitgerukt voor een gaslucht op de Waldeck Pyrmontkade met de kruising Laan van Meedervoort in Den Haag. De situatie is opgeschaald naar Grip 1. Een blok huizen aan de Laan van Meerdervoort is ontruimd.

Het gaat om een gaslucht die in het riool is geroken, laat de brandweer weten. Volgens de woordvoerder zorgt dat voor een mogelijk gevaarlijke situatie. ,,Dat betekent dat het gas alle kanten op kan gaan in het oude gedeelte van Den Haag en we erg voorzichtig moeten zijn.”



Gasbeheerder Stedin is bezig met het dichten van het mogelijke lek. Het zou mogelijk gaan om een oude gasleiding onder het fietspad op de Koningin Emmakade die kapot is gegaan. Met het plaatsen van twee ballonnen op de gebroken leiding wordt de toestroom van het gas gestopt. Daar werd rond 13.00 uur mee begonnen. Naar verwachting zullen de reparaties zo'n anderhalf uur tijd in beslag nemen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ruime cirkel

De gaslucht werd vanochtend ontdekt bij een woning waarna de brandweer verder onderzoek heeft gedaan. Daaruit bleek dat ook in het riool gas werd geroken. De veiligheidsdiensten schaalden flink op en doen met drie teams metingen in het riool. ,,In een ruime cirkel om de woning waar we als eerste het gas hebben geroken, zijn we langs gegaan om te controleren bij meerdere huizen. Vanuit het centrum werd gemeten tot waar de lucht wordt waargenomen”, liet een woordvoerder van de brandweer eerder weten.



Een blok huizen aan de Laan van Meerdervoort werd ontruimd. Veertig bewoners en medewerkers van de organisatie Pret in Herstel, begeleid wonen en resocialisatie van ex-verslaafden, moesten woonhuizen en het kantoor aan Laan van Meerdervoort uit. Ze worden opgevangen in een ruimte van Pret in Herstel buiten de afzetting van het gaslek. Voor vanavond krijgen zij een andere slaapplek aangeboden. Het verkeer in de buurt is gestremd en vier lijnen van de HTM rijden voorlopig niet meer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op straat waren tientallen brandweermannen met behulp van monteurs van Stedin bezig met het vinden van de bron van de gaslucht. In de putten op de kruising werd een hoge hoeveelheid gevonden. In de ontruimde huizen zijn metingen gedaan naar hoe hoog de concentratie daar is.

Kijk hier hoe het zit met de leidingen bij u in de buurt:

Het lek zit vermoedelijk in een oude leiding van Stedin. Het bedrijf heeft eerder in kaart gebracht hoe oud de gasleidingen zijn die door Den Haag lopen: In onderstaande kaart kunt u zien hoe oud de leidingen van Stedin zijn. Klik daarvoor op de pijltjes linksboven om de legenda open te klappen en vervolgens op gasvervangingsdata. De lichtste blauwe kleur geeft leidingen aan jonger dan 30 jaar, de middenkleur blauw geeft oudere leidingen aan en de donkerblauwe lijnen laten zien welke leidingen voor 2030 moeten worden vervangen.

Volledig scherm Groot gaslek Laan van Meerdervoort. © Jos van Leeuwen Grotere kaart weergeven Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.