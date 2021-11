Huizen ontruimd vanwege brand aan Oude Haagweg, één gewonde

Door een brand in een woning aan de Oude Haagweg in Den Haag is in de nacht van vrijdag op zaterdag iemand gewond geraakt. Volgens de Veiligheidsregio is het slachtoffer met brandwonden naar het ziekenhuis afgevoerd. In totaal vijf huizen zijn ontruimd.