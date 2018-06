Huizenprijzen in Den Haag stijgen naar recordhoogte

Haagse moeder zoekt 'aardige meneer' die dochter Kyra (9) te hulp schoot

14:22 Clara Doesburg uit Den Haag is op zoek naar de man, 'type lieve opa', die haar dochter Kyra (9) gistermiddag te hulp schoot in de Hema aan het Savornin Lohmanplein. ,,Als we hem vinden, bakken we een lekkere cake voor hem.''