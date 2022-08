Hulde uiteraard, voor het ter beschikking stellen van de vele honderden kilo’s ontdooide dooie kip

Ik wilde vorige week een barbecue kopen bij een bouwmarkt. De aanschaf heb ik zo lang mogelijk uitgesteld. Waarom zou je iets kopen en het daarna meteen in de fik steken? Zo dacht de verkoper er ook over. ‘Meneer, geef je goeie geld in deze dure tijden toch niet uit aan een barbecue. Leg gewoon een paar stenen in een cirkel op het gras.’ Ik zeg: ‘Doe me d’r dan maar een stuk of 1000, ik woon op de vijfde verdieping.’