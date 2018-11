Hulp aan het bed is vaker zzp'er

Mohamed Azzaoui is de enige die het door heeft. De 78-jarige meneer Conner fluistert met zwakke stem tegen de fotograaf dat dat geld kost. Hij bedoelt: wil de fotograaf een plaatje, dan moet hij afrekenen. Grapje!



Azzaoui (30) en meneer Conner hebben iets samen. Ze snappen elkaar. De sterke stoere jongeman en de fragiele, bedlegerige senior. Als Azzaoui naast zijn bed staat, grijpt Conner zijn hand en werpt hem een warme blik toe.



Azzaoui heeft 'er altijd van gehouden om mensen te helpen', zegt hij. Hij begon zijn carrière als jeugdwerker en stapte zo'n vijf jaar geleden over naar de thuiszorg. Eerst deed hij dat in loondienst. Dit jaar werd hij zzp'er bij HappyNurse. Want dat biedt meer vrijheid. Om het werk te combineren met zijn gezin. ,,De tweede is onderweg.'' En om het te combineren met een andere baan. ,,Ik geef ook les.'' Daarnaast droomt hij ervan om een eigen zorgbedrijf op te zetten, samen met zijn vrouw, die ook verzorgende is.