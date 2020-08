Hulp voor daklozen tijdens hitte: ‘Neem een extra flesje water mee en deel uit’

‘YouTube-film­pjes in de les? Daarmee red je het écht niet als sport­school’

12:02 Lid zijn van de sportschool, is dat nog leuk momenteel? In een tijd dat je alle lessen moet reserveren en zwembaden en sauna’s beperkt open zijn, moet je als sportclub echt iets extra’s bieden. ,,Ben je niet betrokken bij de klant, dan is hij zo weg.”