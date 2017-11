Hulp voor ouders die hun kinderen mishandelen

Het streven van het ziekenhuis is om in te grijpen vóórdat het verkeerd gaat. Al het personeel wordt daarom getraind in communicatie en het omgaan met agressie. Want hoe vertel je een ouder dat je denkt dat die brandwond niet per ongeluk is ontstaan?



Kinderarts Sandra Schrama: ,,Soms weet je dat een verhaal niet klopt. Een kindje van 1,5 kan niet bij het gasfornuis. Dan benoem je dat. Dat dat niet kan. Je zegt niet: u heeft uw kind mishandeld. Vaak komt dan het echte verhaal. De ouder wil dat ook kwijt.''



Het Juliana Kinderziekenhuis heeft de grootste spoedeisende hulp voor kinderen van Nederland. Gaat het thuis mis, dan komen de kinderen geregeld hier terecht. In totaal ziet de afdeling duizenden patiëntjes per jaar. In de Haagse regio worden per jaar honderden gevallen van kindermishandeling gemeld, blijkt uit CBS-cijfers. Hoeveel er vanuit het ziekenhuis worden gemeld, weet Haga niet. De inzet van het ziekenhuis is niet om met het vingertje te wijzen, vertelt forensisch verpleegkundige Mirjam Van den Berg-Matla, maar 'hulp te bieden'. ,,Niemand heeft kinderen gekregen om ze te mishandelen.''