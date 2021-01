Hulpdiensten hebben handen vol aan brandjes in Den Haag en Voorburg

Het was weer een drukke nacht voor de hulpdiensten. Op verschillende plekken in Den Haag en Voorburg sloegen de vlammen uit voertuigen. Ook moesten brandweerduikers het water in om een deelscooter op de kant te trekken.

Net na middernacht ging er op het parkeerterrein van voetbalvereniging Wilhelmus een Mercedes in vlammen op. Bij aankomst van de brandweer stond de wagen al volledig in brand. Ondanks het snelle handelen, konden de aanwezige brandweerlieden niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde.

Een uur later sloegen de vlammen uit een auto die geparkeerd stond op een oprit van een woning aan de Van Wassenaerstraat in Voorburg. De brandweer had de brand snel onder controle, maar ook hier was de schade aan de auto groot. En omdat de getroffen auto dichtbij de woning stond, liepen ook de deuren van de garage brandschade op.

Overlast

De politie kreeg een halfuur later een melding van overlast nabij de Dalton School aan de Loolaan in Voorburg. Bij aankomst zag de politie dat er even verderop, bij de rotonde op de Rembrandtlaan, pallets en kerstbomen in brand waren gestoken. De brandweer is uitgerukt en heeft het vuur geblust. De politie heeft nog in de omgeving gezocht naar de brandstichters, maar het is niet bekend of zij zijn aangetroffen.

Vervolgens kwam er rond 02.45 uur een melding binnen dat er een auto in lichterlaaie stond aan de Zuiderzijde in Den Haag. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig gedeeltelijk in brand. ‘De eigenaar van een naastgelegen geparkeerd voertuig kon zijn auto nog net op tijd weghalen voordat de vlammen ook zijn voertuig troffen’, meldt calamliteitensite Regio15. De brandweer wist de vlammen snel te blussen, maar kon niet voorkomen dat het getroffen voertuig veel schade opliep.

Poederblusser

En dat was nog niet alles. Ook op de Appelstraat in de Haagse Vruchtenbuurt heeft afgelopen nacht een voertuig in brand gestaan. Een alerte buurtbewoner merkte de brand op en heeft een poging gedaan om de vlammen onder controle te krijgen met poederblusser, maar zonder resultaat. De brandweer is uitgerukt om de brand te blussen.

Naast de vele autobranden moest de brandweer ook uitrukken voor een te water geraakte deelscooter langs het Stadhouderplantsoen in Den Haag. Twee brandweermannen werden in waadpakken gehesen en gingen daarna het ijskoude water in. Zij konden de scooter uit het water halen.

Volledig scherm De deelscooter werd uit het water gehaald op verzoek van de politie. © District8

