Hulpdiensten houden oefening bij Paleis Huis ten Bosch

,,Voor deze plek is gekozen omdat het een afgesloten, afgeschermde locatie is. En omdat het terrein nu nog onbewoond is’', aldus een woordvoerder van de politie. De oefening is volgens hem voor publiek niet of nauwelijks te zien.



Paleis Huis ten Bosch is de afgelopen jaren ingrijpend gerenoveerd en volgend jaar gaan koning Willem-Alexander, koningin Máxima er wonen met hun kinderen, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Zij wonen nu nog op De Eikenhorst in Wassenaar.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!